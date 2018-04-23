Омский силач Шивляков победил на турнире Арнольда Шварцнеггера

Об этом сообщает пресс-служба ГК «СТБ».

Накануне, 22 апреля, в Бразилии завершился Arnold Classic South America». Организатором турнира являлся известный актёр Арнольд Шварцнеггер . В соревнованиях по силовому экстриму принял участие и омский спортсмен Михаил Шивлялков.

Омич успешно справился со всеми упражнениями и занял первое место. Шивляков стал первым российским стронгменом, выигравшим турнир серии «Arnold Classic» в Бразилии.

«Мы стремились к победе — и мы это сделали! В последнем упражнении, когда понял, что для победы достаточно поднять один камень, решил не шутить со своим здоровьем и сэкономить силы. Всё-таки через неделю предстоит выступление на ещё одном немаловажном турнире — чемпионате мира в Маниле. Как говорят любители стронга, определили меня в одну из самых сложных групп, соперники сильные: серебряный, бронзовый призеры чемпионата Европы, также неоднократные победители крупных международных турниров», — заявил Михаил Шивляков.

Добавим, что победа в турнире автоматически сделала омского силача участником гранд-финала «Arnold Classic», который пройдёт в марте 2019 года в Колумбусе.