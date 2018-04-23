32 человека в Краснодаре на «отлично» написали «Тотальный диктант»

По сравнению с прошлым годом число отличников снизилось более, чем в три раза

32 человека в Краснодаре на «отлично» написали «Тотальный диктант».

Как сообщила «АиФ-Юг» координатор проекта в Краснодаре Алена Чавычалова, в прошлом году количество написавших без ошибок текст «Тотального диктанта» в краевой столице было 104 человека. В этом их число сократилось до 32.

Эксперты говорят, что количество отличников снизилось из-за трудного текста писательницы Гузели Яхиной . По словам Чавычаловой, в нем оказалось много малоизвестных слов для широкой аудитории, таких, например, как «клецка». Это отрицательно сказалось на количестве высоких оценок. В этом году участники сделали больше орфографических ошибок, чем пунктационных. Типичной ошибкой в диктанте стало и слитное написание слова «в обрез».

Но общий уровень грамотности в Краснодаре, по мнению Алены Чавычаловой, заметно вырос. Об этом свидетельствует снижение количества «двоек» за диктант по сравнению с 2017 годом.

С 23 апреля результаты своей работы участники могут посмотреть на сайте «Тотального диктанта».

В этом году в Краснодаре работали 17 площадок, число участников составило 1356 человек.