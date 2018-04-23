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32 человека в Краснодаре на «отлично» написали «Тотальный диктант»
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32 человека в Краснодаре на «отлично» написали «Тотальный диктант» 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
По сравнению с прошлым годом число отличников снизилось более, чем в три раза
32 человека в Краснодаре на «отлично» написали «Тотальный диктант».
Как сообщила «АиФ-Юг» координатор проекта в Краснодаре Алена Чавычалова, в прошлом году количество написавших без ошибок текст «Тотального диктанта» в краевой столице было 104 человека. В этом их число сократилось до 32.
Эксперты говорят, что количество отличников снизилось из-за трудного текста писательницы Гузели Яхиной. По словам Чавычаловой, в нем оказалось много малоизвестных слов для широкой аудитории, таких, например, как «клецка». Это отрицательно сказалось на количестве высоких оценок. В этом году участники сделали больше орфографических ошибок, чем пунктационных. Типичной ошибкой в диктанте стало и слитное написание слова «в обрез».
Но общий уровень грамотности в Краснодаре, по мнению Алены Чавычаловой, заметно вырос. Об этом свидетельствует снижение количества «двоек» за диктант по сравнению с 2017 годом.
С 23 апреля результаты своей работы участники могут посмотреть на сайте «Тотального диктанта».
В этом году в Краснодаре работали 17 площадок, число участников составило 1356 человек.
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