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Рейтинг управляющих компаний Подмосковья составят к 1 июля
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Рейтинг управляющих компаний Подмосковья составят к 1 июля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
КРАСНОГОРСК (Московская область) 24 апр — РИА Новости. Рейтинг управляющих компаний будет составлен в Подмосковье к июлю, за основу будет взята методика рейтингования отелей по системе звезд, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.
"Мы предложили сделать всем понятный рейтинг в виде звездочек", — сказал Хромушин в ходе заседания правительства во вторник. По словам Хромушина, отбор будет вестись по нескольким параметрам. В их числе: состояние дворов, взаимодействие с советами многоквартирных домов, платежная дисциплина УК, обслуживание через единую диспетчерскую систему, выполнение программы ремонта подъездов, бесперебойная поставка коммунальных услуг, чистая вода в кране, раздельный сбор мусора, современные средства коммуникации с жителями.
Министр отметил, что трагедия в Кемерово повлияла на популярность и такого показателя, как пожарная безопасность многоквартирного дома.
Также жителями были внесены и такие пункты как борьба с «резиновыми» квартирами с большим количеством фиктивно зарегистрированных жителей и установка шлагбаумов во дворах.
В данный момент в Подмосковье действует 940 управляющих компаний. Рейтинг подмосковных УК будет формироваться ежеквартально. Ответственность за актуализацию данных несут муниципалитеты, добавил Хромушин.
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