Шарль Лингле: Мне приятно видеть с Кубком Гагарина кого-то, кроме СКА и ЦСКА

— Смотрел финал Кубка Гагарина? — Только один матч — последний. Очень-очень рад за моего друга Роба. Он забросил единственную шайбу в решающем поединке — это большое достижение. Клинкхаммер сумел вписаться в такой серьезный коллектив, представляет одного из лидеров КХЛ. И мне приятно видеть с трофеем кого-то, кроме СКА и ЦСКА.

— Уже поздравил Роба? — О, еще нет. Думаю, он и так получил уйму поздравлений. Наверное, телефон разрывался, когда он пил пиво из кубка и фотографировался со своей семьей, с двумя замечательными детьми. Так что обязательно поздравлю его чуть позже. Возможно, сегодня, — приводит слова Лингле официальный сайт минского клуба.

Напомним, Клинкхамер играл в «Динамо» с 2016 по 2017 годы. В сентябре 2017-го нападающий перешел в «Ак Барс», с которым выиграл Кубок Гагарина. В последнем матче финала с ЦСКА канадец стал автором единственного гола. Серия завершилась победой казанцев со счетом 4-1. «Ак Барс» завоевал трофей впервые с 2010 года.