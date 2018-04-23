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Россыпь медалей владимирских гимнастов
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Россыпь медалей владимирских гимнастов 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы Департамента спорта администрации Владимирской области
Владимирские спортсмены привезли сразу несколько медалей различного достоинства с чемпионата России по спортивной гимнастике. Напомним, что масштабные соревнования прошли на минувшей неделе в Казани.
По итогам многоборья Кирилл Прокопьев стал чемпионом страны в вольных упражнениях. Илья Кибартас завоевал «серебро» на кольцах. Николай Куксенков стал обладателям сразу двух медалей: гимнаст выиграл серебряную медаль на коне и взял «бронзу» на перекладине.
Ранее владимирские гимнасты Алексей Ростов, Кирилл Прокопьев, Илья Кибартас, Сергей Кривунец и Николай Куксенков, заняли второе место в мужских командных соревнованиях на чемпионате России. Спортсмены на турнире представляли ЦФО.
Отметим, что чемпионат России по спортивной гимнастике является одним из отборочных этапов на первенство Европы. То есть, по сути, гимнасты бились за возможность представлять свою страну на Европейской арене. За пять дней было разыграно 14 комплектов наград — в личном и командном многоборье, а также в отдельных упражнениях.
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