Столичные спортсмены участвуют в Европейском турнире по футболу для людей с ментальными нарушениями

За право принимать участие в состязании боролись 15 российских футбольных команд из различных регионов страны.

Спортсмены из Москвы принимают участие в Европейском турнире по футболу для людей ментальными нарушениями, который впервые проходит в России с 22 по 27 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ , президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов

Помимо Москвы, Россию представляют команды из Вологды, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они были выбраны путем жеребьевки.

Отмечается, что за право принимать участие в Европейском турнире боролись 15 российских футбольных команд из различных регионов страны, таких как: Смоленская, Вологодская, Московская, Омская, Новосибирская, Тюменская, Владимирская области, а также команды из республик Татарстан, Удмуртия и Дагестан.

— В ходе подготовки турнира в Россию приезжали специалисты из Европы для профессиональной оценки мест проведения соревнований, мест проживания и культурной программы турнира. Отрадно, что именно Санкт-Петербургу была оказана честь проведения Европейского турнира по футболу, — прокомментировал событие Юрий Смирнов.

Состязания пройдут на футбольном поле манежа «Зенит» . В них примут участие спортсмены из Латвии, Литвы, Белоруссии, Азербайджана, Черногории, Македонии, Фарерских островов, Словакии, Хорватии, Австрии, Швейцарии, Казахстана, и Узбекистана.

Кроме того, в рамках проходящего спортивного праздника в Санкт-Петербурге состоится юнифайд-матч по футболу среди женщин, в котором примет участие команда из Москвы в составе 15 человек.

— Спорт для меня это не только возможность достичь спортивных высот и встать на пьедестал, но и образ жизни. Почувствовав вкус победы в прошлом году, моей целью стало вернуться на Всемирные игры и взять золото, — рассказала бронзовый призёр Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Австрии в 2017 году Карина Дякив.

Специальная Олимпиада России — это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Ее основная задача — средствами физической культуры и спорта адаптировать и реабилитировать людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни в обществе.

Международное движение Специальной Олимпиады было создано 50 лет назад. В России движение существует более 25 лет, сегодня оно активно поддерживается Министерством спорта РФ и многими Всероссийскими федерациями по разным видам спорта.

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