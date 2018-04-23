Столичные спортсмены участвуют в Европейском турнире по футболу для людей с ментальными нарушениями 

За право принимать участие в состязании боролись 15 российских футбольных команд из различных регионов страны.
Спортсмены из Москвы принимают участие в Европейском турнире по футболу для людей ментальными нарушениями, который впервые проходит в России с 22 по 27 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ, президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.
Помимо Москвы, Россию представляют команды из Вологды, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они были выбраны путем жеребьевки.
Отмечается, что за право принимать участие в Европейском турнире боролись 15 российских футбольных команд из различных регионов страны, таких как: Смоленская, Вологодская, Московская, Омская, Новосибирская, Тюменская, Владимирская области, а также команды из республик Татарстан, Удмуртия и Дагестан.
— В ходе подготовки турнира в Россию приезжали специалисты из Европы для профессиональной оценки мест проведения соревнований, мест проживания и культурной программы турнира. Отрадно, что именно Санкт-Петербургу была оказана честь проведения Европейского турнира по футболу, — прокомментировал событие Юрий Смирнов.
Состязания пройдут на футбольном поле манежа «Зенит». В них примут участие спортсмены из Латвии, Литвы, Белоруссии, Азербайджана, Черногории, Македонии, Фарерских островов, Словакии, Хорватии, Австрии, Швейцарии, Казахстана, и Узбекистана.
Кроме того, в рамках проходящего спортивного праздника в Санкт-Петербурге состоится юнифайд-матч по футболу среди женщин, в котором примет участие команда из Москвы в составе 15 человек.
— Спорт для меня это не только возможность достичь спортивных высот и встать на пьедестал, но и образ жизни. Почувствовав вкус победы в прошлом году, моей целью стало вернуться на Всемирные игры и взять золото, — рассказала бронзовый призёр Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Австрии в 2017 году Карина Дякив.
Специальная Олимпиада России — это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Ее основная задача — средствами физической культуры и спорта адаптировать и реабилитировать людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни в обществе.
Международное движение Специальной Олимпиады было создано 50 лет назад. В России движение существует более 25 лет, сегодня оно активно поддерживается Министерством спорта РФ и многими Всероссийскими федерациями по разным видам спорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичка Валентина Гунина стала первой трехкратной чемпионкой Европы по шахматам
Московский ЦСКА вышел на второе место после победы над «Краснодаром»
Стрелок Александр Дрягин завоевал золото и установил мировой рекорд на этапе Кубка мира в Корее