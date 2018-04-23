Команда министерства здравоохранения Приангарья выиграла соревнования по пулевой стрельбе в рамках Спартакиады 

Команда министерства здравоохранения региона заняла первое место на соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки в рамках Спартакиады среди исполнительных органов государственной власти Иркутской области. Соревнования состоялись 21 апреля и собрали 14 команд различных ведомств.
Среди женщин в личном зачете победила Евгения Сербина (служба государственного жилищного надзора области), второе место заняла Елена Казакова (служба записи актов гражданского состояния области), третьей стала Екатерина Седых (министерство здравоохранения области).
Среди мужчин самым метким оказался Алексей Курилов (служба государственного финансового контроля области), серебряную медаль завоевал Игорь Железняк (министерство строительства, дорожного хозяйства области), бронзовую награду выиграл Денис Белобородов (служба записи актов гражданского состояния области).
В командном зачете победу одержали спортсмены министерства здравоохранения области, второе место заняла команда службы государственного жилищного надзора области, третье место — у службы государственного строительного надзора. Затем идут министерство строительного, дорожного хозяйства области и министерство спорта области.
В рамках соревнований 17 участников из различных команд приняли участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Следующие соревнования в рамках Спартакиады среди исполнительных органов государственной власти Иркутской области пройдут 19 мая. В этот день на иркутском стадионе «Рекорд» будут определены лучшие команды по мини-футболу.