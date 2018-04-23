Команда министерства здравоохранения Приангарья выиграла соревнования по пулевой стрельбе в рамках Спартакиады

Команда министерства здравоохранения региона заняла первое место на соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки в рамках Спартакиады среди исполнительных органов государственной власти Иркутской области. Соревнования состоялись 21 апреля и собрали 14 команд различных ведомств.

В командном зачете победу одержали спортсмены министерства здравоохранения области, второе место заняла команда службы государственного жилищного надзора области, третье место — у службы государственного строительного надзора. Затем идут министерство строительного, дорожного хозяйства области и министерство спорта области.

В рамках соревнований 17 участников из различных команд приняли участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Следующие соревнования в рамках Спартакиады среди исполнительных органов государственной власти Иркутской области пройдут 19 мая. В этот день на иркутском стадионе «Рекорд» будут определены лучшие команды по мини-футболу.