12 красноярцев стали победителями всероссийского турнира по самбо памяти Альберта Астахова и Эдуарда Агафонова

160 спортсменов из 12 регионов России приняли участие во всероссийском турнире памяти заслуженных тренеров РСФСР Альберта Астахова и Эдуарда Агафонова.

Соревнования прошли 21-22 апреля в «Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили» и собрали борцов из Свердловской, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай, Хакасия, Тува и Бурятия.

В Красноярском крае осталась 41 медаль турнира (12 золотых, 11 серебряных и 18 бронзовых). Так, в спортивном самбо среди мужчин победу праздновали Артур Тутаев (весовая категория до 74 кг), Кирилл Повар (90 кг), Александр Певнев (100 кг), Станислав Кольцов (свыше 100 кг), у женщин — Лариса Власова (48 кг), Альмира Ахвадеева (52 кг), Ксения Губайдулина (60 кг), Юлия Кайзер (64 кг), Анна Меньшикова (68 кг), в боевом самбо — Хоким Еров (57 кг), Александр Михалев (74 кг), Фархад Якубов (100 кг).

Серебряными призерами в спортивном самбо стали Илья Николаев (57 кг), Абдулкадыр Адуков (68 кг), Семен Кожевников (82 кг), Екатерина Кожеко (48 кг), Гульмира Бутикова (52 кг), Ангелина Калашникова (60 кг), в боевом самбо — Сыдлыс Аралдии (52 кг), Дмитрий Иванов (57 кг), Артур Прокопьев (74 кг), Максим Комин (82 кг), Аркадий Герасименко (90 кг).

Бронзу в спортивном самбо выиграли Аяс Ондар (52 кг), Владислав Панов, Никита Бондарчук (74 кг), Владимир Аноко (82 кг), Данил Новиков (90 кг), Михаил Лабутин , Никита Прыгунов (100 кг), Левон Левонян (свыше 100 кг), Оксана Паскарелова, Анастасия Салаткина (48 кг), в боевом самбо — Белек Бадарчы (52 кг), Белек-Байыр Ендан (62 кг), Алексей Елисеенко, Ахмет Эреджепов (68 кг), Сергей Леонов , Егор Гаев (82 кг), Денис Батищев, Вячеслав Харитонов (90 кг).