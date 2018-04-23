12 красноярцев стали победителями всероссийского турнира по самбо памяти Альберта Астахова и Эдуарда Агафонова 

160 спортсменов из 12 регионов России приняли участие во всероссийском турнире памяти заслуженных тренеров РСФСР Альберта Астахова и Эдуарда Агафонова.
Соревнования прошли 21-22 апреля в «Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили» и собрали борцов из Свердловской, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай, Хакасия, Тува и Бурятия.
В Красноярском крае осталась 41 медаль турнира (12 золотых, 11 серебряных и 18 бронзовых). Так, в спортивном самбо среди мужчин победу праздновали Артур Тутаев (весовая категория до 74 кг), Кирилл Повар (90 кг), Александр Певнев (100 кг), Станислав Кольцов (свыше 100 кг), у женщин — Лариса Власова (48 кг), Альмира Ахвадеева (52 кг), Ксения Губайдулина (60 кг), Юлия Кайзер (64 кг), Анна Меньшикова (68 кг), в боевом самбо — Хоким Еров (57 кг), Александр Михалев (74 кг), Фархад Якубов (100 кг).
Серебряными призерами в спортивном самбо стали Илья Николаев (57 кг), Абдулкадыр Адуков (68 кг), Семен Кожевников (82 кг), Екатерина Кожеко (48 кг), Гульмира Бутикова (52 кг), Ангелина Калашникова (60 кг), в боевом самбо — Сыдлыс Аралдии (52 кг), Дмитрий Иванов (57 кг), Артур Прокопьев (74 кг), Максим Комин (82 кг), Аркадий Герасименко (90 кг).
Бронзу в спортивном самбо выиграли Аяс Ондар (52 кг), Владислав Панов, Никита Бондарчук (74 кг), Владимир Аноко (82 кг), Данил Новиков (90 кг), Михаил Лабутин, Никита Прыгунов (100 кг), Левон Левонян (свыше 100 кг), Оксана Паскарелова, Анастасия Салаткина (48 кг), в боевом самбо — Белек Бадарчы (52 кг), Белек-Байыр Ендан (62 кг), Алексей Елисеенко, Ахмет Эреджепов (68 кг), Сергей Леонов, Егор Гаев (82 кг), Денис Батищев, Вячеслав Харитонов (90 кг).
Итоги выступления нашей команды прокомментировал главный тренер краевой сборной команды по самбо Андрей Батурин: «Команда выступила хорошо. Много победителей и призеров. От кого мы ожидали победных мест — все выиграли. В спортивном самбо особенно хочется выделить выступление Артура Тутаева, занявшего первое место в весовой категории до 74 кг и выполнившего норматив „Мастер спорта России“. Артур лишь первую схватку выиграл по баллам, а все остальные заканчивал досрочно чистой победой. Артур 1999-го года рождения, и этот турнир был первым крупным в его спортивной карьере взрослым стартом, на котором он себя проявил более чем достойно. Стабильно качественную борьбу показал Саша Певнев, взявший золото в весе до 100 кг так же в спортивном самбо. Среди девчонок можно выделить Ларису Власову, которая показала хорошую технику и победила в весе до 48 кг. В целом, все наши спортсмены боролись достойно, и мы заняли первое общекомандное место соревнований».