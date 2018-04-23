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«Доплыла» до Европы
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«Доплыла» до Европы 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Владимирская спортсменка Анастасия Авдеева завоевала «серебро» на чемпионате страны по плаванию. Турнир прошёл в минувшую субботу в Москве. Соревноваться приехали лучшие спортсменки со всей страны.
Воспитанница ковровского МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию» 16-летняя Анастасия Андреева завоевала второе место на своей любимой дистанции 200 м на спине и, будучи юниоркой, вошла в состав основной национальной сборной команды.
Кроме того, на минувшем чемпионате России Анастасия Авдеева уложилась в нормативы, которые позволили ей попасть на первенство Европы. Уже в июле сильнейшие спортсмены старого света сразятся в Финляндии, а в августе в Великобритании.
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