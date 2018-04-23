«Доплыла» до Европы

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Владимирская спортсменка Анастасия Авдеева завоевала «серебро» на чемпионате страны по плаванию. Турнир прошёл в минувшую субботу в Москве. Соревноваться приехали лучшие спортсменки со всей страны.

Воспитанница ковровского МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию» 16-летняя Анастасия Андреева завоевала второе место на своей любимой дистанции 200 м на спине и, будучи юниоркой, вошла в состав основной национальной сборной команды.

Кроме того, на минувшем чемпионате России Анастасия Авдеева уложилась в нормативы, которые позволили ей попасть на первенство Европы. Уже в июле сильнейшие спортсмены старого света сразятся в Финляндии, а в августе в Великобритании.