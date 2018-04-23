Апскертинг: как это

Даже в паре подсматривание за обнаженным партнером иногда может привести к конфликту, особенно когда человек делает это без разрешения. Это один из распространенных сексуальных фетишей, и в современном обществе он трансформировался в явление, названное «апскертингом».

Что такое «апскертинг» и какой в нем смысл?

С английского языка это название переводится как «поднимание юбки». Смысл заключается в том, чтобы делать фотографии или видео тела девушки под юбкой без ее разрешения, иначе говоря, подглядывать за ней, снимая всё на камеру смартфона. Апскертинг — одна из форм публичного вуайеризма.

Вуайеризм — подглядывание за голыми людьми — довольно распространенное явление, которое может возникать даже у детей дошкольного возраста. Оно помогает им осознать свою сексуальность и разобраться в человеческой физиологии. Проблемой вуайеризм становится тогда, когда нарушает личные границы другого человека.

Как это может повлиять на жертву?

Одна из жертв апскертинга Джина Мартин обратилась в английскую полицию. После того, как ей ответили, что подобные действия не наказуемы, она создала онлайн-петицию с требованием пересмотреть ее дело — и ее история получила широкую огласку. Подобных женщин не так много — в основном апскертеры снимают своих жертв так, чтобы не было видно лица девушки. Но само действие может вызвать психологическую травму, дискомфорт и разрушить доверительное отношение к мужскому полу. Также выложить такие фотографии способны экс-бойфренды, тем самым позоря свою бывшую партнершу.

В России внимание к этой проблеме попыталась привлечь Анна Довгалюк , сняв социальное видео, где она, находясь в метро, поднимает свою юбку, тем самым давая апскертерам то, что они хотят. Ее акция получила неоднозначные отклики: многие люди на видео смотрят на девушку с недоумением; на странице видео на YouTube оставляют самые разнообразные комментарии: от комплиментов в стиле «отличная задница;)» до многочисленных упреков.

«В следующий раз можно наброситься голой на мужиков — это будет акция против насилия»

«А уважение к мужчинам есть? Лифчик бы надела»

Насколько это распространено?

В эру миллениалов все еще ведутся споры на тему того, насколько короткие юбки допустимы в обществе, что можно, а что нельзя надевать девушке; в России же до сих пор широко распространен виктимблейминг — мнение, что девушки, которых домогались незнакомые люди, сами в этом виноваты из-за своей одежды.

Апскертинг — очень распространенная вещь не только в повседневной жизни, но и в мире звезд. Журналисты, которые делают непристойные фотографии знаменитостей, могут заработать на этом целое состояние; случайные эротические снимки селебритиз регулярно становятся предметом обсуждения. По запросу «celebrity upskirt» Google выдает более миллиона результатов поиска!

Также не отстают социальные медиа — в социальной сети Вконтакте по запросу «upskirting» выдается более 50 сообществ, суммарно в которых состоит около 70 тысяч человек. Причем активность в таких группах сводится к минимуму при постоянном обновлении постов — малочисленные комментарии, которые там оставляют, выглядят довольно минималистично: «какая классная», «красота» и подобное.

На популярных порносайтах также регулярно загружаются множество видео, снятых без согласия девушки в транспорте, на улице и других общественных местах. Там комментарии пользователей не сильно отличаются от российских соцсетей, разве что выглядят более эмоционально: «Это было так горячо! Заливай побольше подобных видео», «Обожаю приближенные планы, так и хочется самому потрогать» и прочие восторженные отзывы. Негативных высказываний практически нет, комментариев о том, что подобные действия нарушают личное пространство тоже не обнаруживается.

Наказуем ли апскертинг по закону?

Во многих странах — как и в России — скрытая съемка запрещена законом, но на деле все не так просто. Тема апскертинга находится на границе дозволенного, и, когда разгорается очередной скандал, не все судьи могут объективно рассудить проблему. К примеру, в 2010 году в штате Массачусетс, США был пойман апскертер Майкл Робертсон . Суд посчитал его невиновным, постановив, что девушки, одетые в платье или юбку и находящиеся в общественном транспорте априори не могут быть голыми, и потому их приватность нельзя нарушить.

Пока в развитых странах нет единого подхода к этой проблеме, не стоит надеяться, что случаев апскертинга станет меньше.

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