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УЕФА в шоке от избиения болельщиками «Ромы» фанатов «Ливерпуля»
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УЕФА в шоке от избиения болельщиками «Ромы» фанатов «Ливерпуля» 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением в связи с нападением фанатов итальянской «Ромы» на болельщика английского «Ливерпуля» перед первым полуфинальным матчем команд в Лиге чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.
"УЕФА в шоке от такого подлого нападения перед матчем Лиги чемпионов. Наши мысли с пострадавшим и его семьей.
Исполнителям этого подлого нападения нет места в футболе. Мы верим, что их действия будут оценены властями по всей строгости закона", — приводит текст заявления "Би-би-си".
Ранее сообщалось, что двое фанатов «Ромы» обвиняются в покушении на убийство.
Матч завершился разгромной победой «Ливерпуля» со счетом 5:2.
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