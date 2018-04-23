Чемпионка мира Ксения Семенова поделилась мнением с «СЭ» по поводу откровений олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Маккайлы Марони, которая считает себя жертвой сексуального насилия со стороны врача сборной США Ларри Нассара.
Секс пострашнее допинга. Американцы раскручивают суперскандал в гимнастике
— Если говорить про нашу гимнастику, брать мое время, то могу сказать — у нас такого никогда даже близко не было! — заявила Семенова. — Не знаю, почему такие чудеса за океаном происходят, потому что у нас устроить такое немыслимо — в голову такое не может прийти!
— История с Нассаром, недавние признание Корбут — это может отразиться на имидже спортивной гимнастики?
— Не знаю, откуда идет весь этот наплыв. Может, хотят напомнить о себе. Либо я вообще ничего не понимаю в жизни.
— Это может повлиять на родителей, которые хотели бы отдать своих детей в гимнастику?
— В США это может повлиять. Потому что у них многократные олимпийские чемпионки рассказывали, что с ними это произошло. На выборе родителей это может сказаться — откуда они знают, что с их ребенком не повториться то же самое. Но в России такое невозможно представить. (Игорь НОВИКОВ)