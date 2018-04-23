Как прошёл второй тестовый матч на калининградском стадионе

Калининградская «Балтика» продолжает устанавливать рекорды посещаемости домашних матчей. На вторую тестовую игру, которая проходила на арене «Калининград» по официальным данным пришло около 25-и тысяч зрителей. Поединок балтийцев с подмосковными «Химками» стал настоящим спектаклем.

Футбол в Калининграде все больше напоминает большой семейный праздник. Причём попасть на него становиться всё проще. Число автобусов, подвозящих болельщиков к стадиону увеличено, фанатов-пешеходов по дороге встречают песнями и плясками на любой вкус.

— У нас сработала обратная связь, и собственно говоря, благодаря некоторой информации, мы смогли немножко улучшить, как мне кажется, сегодняшний день он покажет, оправдаются ли мои надежды на то, улучшить работу.

После этой игры выяснилось, что улучшать нужно ещё и работу стюардов. В перерыве произошёл конфликт между фанатами и теми, кто отвечает за безопасность болельщиков. Ультрас на стадионе, не всегда отличаются образцовым поведением, но это как сложные дети в 5-6 лет, ими можно управлять, но без применения силы, иначе рождаются противоречия. И если стюарды и волонтеры не могут найти общий язык и не допустить конфликта со своими соотечественниками, то, как они намерены работать во время Чемпионата мира, когда на стадионе будут болельщики другой языковой среды и ментальности.

Поддержать «Балтику» в игре с «Химками» пришли 25 000 человек. Заполненные на 2/3 трибуны гнали свою команду вперед все 90 минут. Балтийцы тоже отвечали страстью. Возможностей забить гол только в первом тайме было, как минимум 6, после перерыва давление на ворота гостей увеличилось, а вот его КПД, так и оставалось на нулевой отметке.

— Моментов бы хватило на 2-3 игры, ясно было изначально, что «Химки» приехали за одним очком и построят игру на контратаках, если такие моменты не забивать, все расстроенные в раздевалки сидят, но что уже, поздно.

В борьбе за четвертое место, дающее право сыграть в переходных матчах, «Балтика» теперь отстает от «Тамбова» на три очка. На то, чтобы отыграть эту фору осталось всего 4 поединка.