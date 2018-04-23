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Голландская бригада арбитров рассудит «Баварию» и «Реал»
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Голландская бригада арбитров рассудит «Баварию» и «Реал» 

Советский спорт 57 минут назад
Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром встречи выступит Бьорн Кейперс из Голландии.
Помогать ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, дополнительные ассистенты — Пол ван Букел и Деннис Хиглер. Четвертый рефери — Чарльз Схаап.
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