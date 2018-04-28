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В Москве стартовал мотомарш «Дороги победы»
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В Москве стартовал мотомарш «Дороги победы» 

ТВ Центр 47 минут назад
Фото: ТВ Центр
В Москве, по традиции, стартовал мотомарш «Дороги победы», посвящённый подвигу героев Великой Отечественной Войны. С каждым годом эта акция становится всё масштабнее, передает «ТВ Центр».
В этот раз к байкерам из клуба «Ночные волки» присоединятся тысячи человек со всей России и других стран. В субботу участники пробега приедут в Смоленскую область. Там они посетят мемориальный комплекс и почтут память павших солдат около Вечного огня. А после — проедут по местам воинской славы в Белоруссии, Польше, Словакии и Чехии.
За две недели мотоциклисты преодолеют более шести тысяч километров. Завершится заезд в Берлине 9 мая. Там, по традиции, байкеры пронесут знамя Победы и возложат цветы к подножию памятника Воину-освободителю.
"Мы возвращаем назад в Европу имя победителей. Возвращаем назад в Европу героев. На этой основе сейчас идет сплочение. И не только россиян. Но и европейцев. Вот это единственный пример, когда правда может сокрушить даже гигантскую ложь", — отметил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов «Хирург».
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