Хамес, Фалькао, Мина и Дани Алвес снялись в клипе колумбийского поп-певца 

Колумбийский поп-певец Себастьан Ятра опубликовал клип на песню «Love», в съёмках которого участвовали несколько футболистов и Джанлука Вакки, на YouTube-канале которого выложен ролик.
Среди участников клипа — нападающий «Монако» и сборной Колумбии Радамель Фалькао, его партнёры по национальной команде полузащитник «Баварии» Хамес Родригес и защитник «Барселоны» Йерри Мина, а также игрок сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Даниэль Алвес. По сюжету клипа участники играют в футбол в разных локациях, при этом будучи огромными фигурами.