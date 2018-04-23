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Хамес, Фалькао, Мина и Дани Алвес снялись в клипе колумбийского поп-певца
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Хамес, Фалькао, Мина и Дани Алвес снялись в клипе колумбийского поп-певца 

Чемпионат.com 48 минут назад
Колумбийский поп-певец Себастьан Ятра опубликовал клип на песню «Love», в съёмках которого участвовали несколько футболистов и Джанлука Вакки, на YouTube-канале которого выложен ролик.
Среди участников клипа — нападающий «Монако» и сборной Колумбии Радамель Фалькао, его партнёры по национальной команде полузащитник «Баварии» Хамес Родригес и защитник «Барселоны» Йерри Мина, а также игрок сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Даниэль Алвес. По сюжету клипа участники играют в футбол в разных локациях, при этом будучи огромными фигурами.
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