В Курской области завершился хоккейный сезон 

В минувшие выходные выдались интересными и непредсказуемыми для хоккейных болельщиков в Чемпионате Курской области
Интересным получилось противостояние «Железногорска» и «Витязя», 6:4 в пользу «Витязя», а затем, отношения выясняла «Звезда» и железногорские хоккеисты, матч закончился результативной ничьёй 8:8.
Таким образом, турнирная таблица выглядит следующим образом:
1 место — «Витязь»
2 место — «Железногорск»
3 место — «Геолог»
4 место — «Звезда»
5 место — «Энергетик»
6 место — «Соловей 02».
В Первенстве Курской области определилась финальная четвёрка финалистов, которые по системе «плэй-офф» поспорят за звание сильнейшего, это команды: КПРФ, «Соловей», «Химик», «Рыльск». Матч первого полуфинала получился очень драматичным, ведя 5:1 в противостоянии «Химик» — КПРФ, «химики» расслабились и едва не проиграли, вырвав волевую победу 6:5 в последние две минуты матча. Второй полуфинал также, был переполнен эмоциями. В основное время «Соловей» и «Рыльск» победителя не выявили, ничья 3:3, в овертайме, сняв вратаря «соловьи» пошли вперёд большими силами и были вознаграждены голом, 4:3 победа в дополнительное время. Игра за третье место прошла достаточно буднично — безоговорочная победа рыльских хоккеистов над КПРФ 7:1, финал и вовсе разочаровал, «Соловей» не настроившись на игру, действовал безобразно и в обороне, и в завершаюшей стадии атаки, а у «Химика», напротив игра пошла и многое получалось. Финальная сирена возвестила крупную победу «Химика» 10:0, так закончилась заключительная игра сезона 2018 года.
Турнирная таблица Первенства Курской области:
1 место — «Химик»
2 место — «Соловей»
3 место — «Рыльск»
4 место — КПРФ
5 место — «Автодор»
6 место — «Союз»