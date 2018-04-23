Адам Натхо: «Приоритет для Бибраса — остаться в ЦСКА, но пока определенности нет»

Адам Натхо, отец полузащитника «Локомотива» Амира Натхо , рассказал, что приоритетом для его родственника, хавбека ЦСКА Бибраса Натхо остается армейский клуб. При этом он отметил, что последний раз переговоры с красно-синими проходили в начале весны. На данный момент они не были возобновлены.

Бибрас Натхо: «Хочу попробовать свои силы в Англии, Испании или Италии»

Контракт 30-летнего израильтянина с ЦСКА истекает по окончании текущего сезона.

— Пока определенности с будущим Бибраса нет, — сказал Адам Натхо. — Переговоры были в начале весны, но пока их больше не возобновляли. Сам Бибрас не отказывался продлять контракт.

— Что хочет сам Бибрас? В недавнем интервью он отметил, что планирует еще поиграть в Европе.

— Он так не говорил, его перефразировали. Бибрас сказал так — если поступит предложение от ведущего европейского клуба, тогда будет готов его рассмотреть. А в среднюю команду переходить нет смысла.

— Значит, он хочет пока остаться в ЦСКА?

— Желание есть. Приоритетом все равно остаются красно-синие. Это топовый клуб в России. А уезжать в Испанию или Англию и бороться там за выживание нет смысла. Лучше быть на вершине здесь. ( Павел ГУРЕВИЧ

Натхо выступает за ЦСКА с 2014 года. В сезоне-2017 он провел за армейцев 41 матч во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 9 голевых передач.