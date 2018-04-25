На этапе Чемпионата мира по мотокроссу 2018 выступят пять российских гонщиков

Международная мотоциклетная федерация (FIM) опубликовала официальный список участников российского этапе Чемпионата мира, который пройдёт с 30 апреля по 1 мая на трассе ВДЦ «Орлёнок».

Согласно документу, защищать цвета российского флага на Кубань приедут пять райдеров. Это Евгений Бобрышев (BOS GP Suzuki), а также выступающие по wildcard Вячеслав Головкин и Артём Гурьев — они выступят в классе MXGP. Ещё два гонщика поедут в классе MX2 — это Всеволод Брыляков (Kemea Yamaha Yamahlube Racing Team MX2) и Сергей Курашев (wildcard).

Напомним, Чемпионат мира по мотокроссу проводится ежегодно по этапной системе — в 2018-м году это 20 этапов на территории 19 стран Европы, Азии и Южной Америки. Параллельно с турниром проводится этап Чемпионата Европы, в котором планируется участие 60 спортсменов из 14 стран.

Что касается этапа, который пройдёт на Кубани, организаторы ожидают приезд около 500 гостей, в том числе 300 спортсменов и тренеров из 32 стран мира, 90 спортивных судей, 76 представителей Международной мотоциклетной Федерации