«Есть гораздо более злачные места»: дело об избиении посетителей в клубе «Луна» дошло до суда

Двум архангелогородцам грозит до пяти лет за драку прошлогодней давности. Арнольд Энгельск и Дмитрий Фомичев устроили в декабре потасовку в ночном клубе «Луна», за которую в ближайшее время будут отвечать перед судом.

Всё случилось около пяти утра. Молодые люди были пьяны. В какой-то момент они неадекватно отреагировали на замечание об освобождении выхода из клуба и набросились на двух человек, которые попросили пройти.

Одного из них Энгельск и Фомичев повалили на пол и стали избивать ногами и руками. По данным правоохранительных органов, потерпевшему досталось около 18 ударов, итог — причинение вреда здоровью средней тяжести.

В прокуратуре Архангельской области отметили, что «нарушения общественного порядка в клубе „Луна“ приобретают системный характер».

— Очень часто по сводкам проходят нарушения в этом клубе. То какая-то стрельба, то драка, какие-то противоправные действия, не первый раз попадается этот клуб в поле нашего зрения, поэтому взяли это дело на особый контроль, — пояснила пресс-секретарь областной прокуратуры Юлия Бубновская.

Руководство клуба эту точку зрения не разделяет.