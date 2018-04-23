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«Есть гораздо более злачные места»: дело об избиении посетителей в клубе «Луна» дошло до суда
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«Есть гораздо более злачные места»: дело об избиении посетителей в клубе «Луна» дошло до суда 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Двум архангелогородцам грозит до пяти лет за драку прошлогодней давности. Арнольд Энгельск и Дмитрий Фомичев устроили в декабре потасовку в ночном клубе «Луна», за которую в ближайшее время будут отвечать перед судом.
Всё случилось около пяти утра. Молодые люди были пьяны. В какой-то момент они неадекватно отреагировали на замечание об освобождении выхода из клуба и набросились на двух человек, которые попросили пройти.
Одного из них Энгельск и Фомичев повалили на пол и стали избивать ногами и руками. По данным правоохранительных органов, потерпевшему досталось около 18 ударов, итог — причинение вреда здоровью средней тяжести.
В прокуратуре Архангельской области отметили, что «нарушения общественного порядка в клубе „Луна“ приобретают системный характер».
— Очень часто по сводкам проходят нарушения в этом клубе. То какая-то стрельба, то драка, какие-то противоправные действия, не первый раз попадается этот клуб в поле нашего зрения, поэтому взяли это дело на особый контроль, — пояснила пресс-секретарь областной прокуратуры Юлия Бубновская.
Руководство клуба эту точку зрения не разделяет.
— Избиение в любом месте может произойти. У нас нормально абсолютно всё. По крайней мере, есть гораздо более злачные места в городе, и уровень порядка у нас на уровне среднего заведения города Архангельска. Нашли товарищей, которые избили, благодаря тому, что у нас есть системы видеонаблюдения, что мы предоставили видеоматериал полиции, способствовали расследованию. После того случая была усилена охрана, — рассказал 29.ru директор клуба «Луна» Алексей Симашко.
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