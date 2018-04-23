Алтайские футболисты не оправдали ожиданий? 

Футболисты барнаульского «Динамо» после зимнего перерыва провели первый матч первенства России сезона 2017/18.
Нашим первым соперником в этом году стал клуб «Сахалин». Определённо интересная команда, на которую следовало бы посмотреть. Отчасти именно это стало одной из причин, по которой болельщики пришли в этот день на стадион. А вообще, руководство обещало много интересного: и конкурсы, и развлекательную программу, и даже — о чудо (!) — долгожданное открытие южной трибуны! Фанатское движение ждало этого несколько лет! На этом, пожалуй, все плюсы заканчиваются.
Игра бело-голубых не впечатлила. За 90 минут матча подопечные Сергея Шишкина не смогли сотворить ровным счётом ничего. В это же время «Сахалин» оформил один гол. Встреча так и завершилась с результатом 1:0 в пользу гостей.
После матча главный тренер «Динамо» Шишкин признался, что у его футболистов из того, что было запланировано, ничего не получилось.
— Я предупреждал наших футболистов, что «Сахалин» — опытная команда, которая умеет добиваться результата, что будет тяжёлое поле. Сегодня у нас передачи толком не проходили, но самое неприятное, что уступили сопернику в единоборствах и желании побеждать. Надо отдать должное Богдану Карюкину, который выручал нас весь матч, но со стандартным положением, к сожалению, не справился. Но такие мячи тяжело брать. В первом тайме матч изобиловал опасными моментами: и мы могли забить, и соперник. Во втором тайме была игра на результат, моментов стало меньше, а в итоге всё решил стандарт, — сказал наставник барнаульцев.