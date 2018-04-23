Алтайские футболисты не оправдали ожиданий?

Футболисты барнаульского «Динамо» после зимнего перерыва провели первый матч первенства России сезона 2017/18.

Нашим первым соперником в этом году стал клуб «Сахалин». Определённо интересная команда, на которую следовало бы посмотреть. Отчасти именно это стало одной из причин, по которой болельщики пришли в этот день на стадион. А вообще, руководство обещало много интересного: и конкурсы, и развлекательную программу, и даже — о чудо (!) — долгожданное открытие южной трибуны! Фанатское движение ждало этого несколько лет! На этом, пожалуй, все плюсы заканчиваются.

Игра бело-голубых не впечатлила. За 90 минут матча подопечные Сергея Шишкина не смогли сотворить ровным счётом ничего. В это же время «Сахалин» оформил один гол. Встреча так и завершилась с результатом 1:0 в пользу гостей.

После матча главный тренер «Динамо» Шишкин признался, что у его футболистов из того, что было запланировано, ничего не получилось.