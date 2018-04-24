Стоимость паромов для ж/д переправы Усть-Луга — Балтийск составит около 10 млрд рублей

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Для обеспечения работы железнодорожной переправы Усть-Луга — Балтийск построят два парома вместо ранее запланированных трех, стоимость каждого составит около 5 млрд рублей, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Виктор Олерский

"Два парома решают задачи трех. Сегодня есть три старых парома с учетом скорости, с учетом вместимости новых паромов они обслуживают существующую грузовую базу. Три будет избыточно просто", — сказал он.

По словам замминистра, один паром планируют построить за счет федерального бюджета, другой — за счет внебюджетных средств.

В настоящее время на железнодорожно-паромной линии Балтийск — Усть-Луга работают паромы «Амбал», «Балтийск» и «Санкт-Петербург», которые вскоре спишут.

До сих пор считалось, что новые паромы построят на условиях государственно-частного партнерства.

Без концессии?

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке сообщила, что новые паромы для железнодорожной переправы Усть-Луга-Балтийск не будут строить по концессионной схеме. Согласно публикации, число паромов сократится до двух, а заказчиком строительства выступит ФГУП «Росморпорт». Место строительства паромов определят по итогам конкурса, его сроки пока неизвестны.

По словам источников издания, концедентом и собственником паромов должен был быть «Росморречфлот», концессионером — «Балтийская паромная компания». Проект оценивался в 14,1 млрд рублей. Паромы планировалось запустить до 2020 года.

Логистика

Грузы по железной дороге из Калининградской области на основную территорию России перевозят через территории Литвы и Белоруссии. Из-за тарифной политики стран-транзитеров транспортировка обходится местным компаниям дороже (в среднем на 30 тыс. рублей за каждый вагон — прим. ТАСС), чем внутри страны. В связи с этим калининградским компаниям в 2016 и 2017 годах, по словам губернатора региона Антона Алиханова, выделили около 1 млрд рублей субсидий.

Паромная переправа Балтийск — Усть-Луга обеспечивает поставки грузов в Калининградскую область из России и обратно, минуя территории третьих стран.