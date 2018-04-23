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Президент Крымского футбольного союза: «Жаль, что политика вмешивается в футбол»
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Президент Крымского футбольного союза: «Жаль, что политика вмешивается в футбол» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха прокомментировал «СЭ» информацию о том, что жители Республики Крым не смогут попасть на финал Лиги чемпионов, который 26 мая состоится в Киеве. Ранее парламентарий Верховной Рады Татьяна Бахтеева отметила, что жители Крыма не смогут въехать в Украину по российским паспортам.
— Мне жаль, что, к сожалению, политика вмешивается в спорт и в футбол, — сказал Ветоха. — Жаль болельщиков, которые были готовы отправиться в Киев вне зависимости от политических убеждений. Я не планировал ехать на финал Лиги чемпионов, но знаю примерно десять крымчан, которые хотели посмотреть футбол. Будет праздник футбола, приедут лучшие команды Европы, и все хотят посмотреть матч, неважно, где он состоится: в Израиле, Россия, Швейцарии или Украине. Я сам пока лишь читал об этом в новостях, видел высказывания некой дамы из Верховной Рады.
— Будете ли вы обращаться в УЕФА?
— Мы все время на связи с УЕФА. Почти каждую неделю мы отправляем в УЕФА отчет по чемпионату: результаты, посещаемость и так далее. Наш чемпионат проходит под эгидой УЕФА, он наш куратор. В следующий раз вместе с отчетом зададим вопрос. (Гоша ЧЕРНОВ)
Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве, на стадионе «Олимпийский», впервые в истории Украины. На выход в финал претендуют "Реал", «Бавария», «Рома» и «Ливерпуль».
Крымчане не смогут попасть на финал Лиги чемпионов по российским паспортам
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