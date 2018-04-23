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Томный взгляд и небрежная прическа: 22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась топлес для Playboy
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Томный взгляд и небрежная прическа: 22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась топлес для Playboy 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Дочь Юэна Макгрегора обнажилась для мужского журнала Playboy. В горячей фотосессии блондинка позирует в белье и без него. Клара снялась топлес, прикрыв свою грудь руками.
— подписали фото в Instagram журнала.
Мнения читателей относительно новой героини издания разделились. Одни считают, что фото Клары получилось горячим, другие же отмечают, что Playboy забыл свое основное предназначение: демонстрацию обнаженного женского тела. Прикрытые фотосессии кажутся читателям неинтересными.
К слову, после публикации этой фотосессии, Клара вместе с папой Юэном появилась на красной дорожке кинофестиваля Tribeca Film Festival. На девушке было очень октровенное платье, которое, кажется, совсем не смущало ее отца. Остается загадкой: почему же тогда Клара предпочла скрыть свою грудь в Playboy.
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Фото:Instagram
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