Томный взгляд и небрежная прическа: 22-летняя дочь Юэна Макгрегора снялась топлес для Playboy

Дочь Юэна Макгрегора обнажилась для мужского журнала Playboy. В горячей фотосессии блондинка позирует в белье и без него. Клара снялась топлес, прикрыв свою грудь руками.

— подписали фото в Instagram журнала.

Мнения читателей относительно новой героини издания разделились. Одни считают, что фото Клары получилось горячим, другие же отмечают, что Playboy забыл свое основное предназначение: демонстрацию обнаженного женского тела. Прикрытые фотосессии кажутся читателям неинтересными.

К слову, после публикации этой фотосессии, Клара вместе с папой Юэном появилась на красной дорожке кинофестиваля Tribeca Film Festival. На девушке было очень октровенное платье, которое, кажется, совсем не смущало ее отца. Остается загадкой: почему же тогда Клара предпочла скрыть свою грудь в Playboy.

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Фото:Instagram