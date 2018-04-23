У министра ЖКХ Николая Смирнова к ЧМ появился новый титул

Николая Смирнова назначили главным энергетиком, отвечающим за бесперебойное энергоснабжение во время проведения ЧМ. Об этом заявил на пресс-конференции его заместитель Игорь Чикризов

«На нем лежит вся полнота ответственности за надежное, бесперебойное энергоснабжение. Здесь мелочей нет. Работа была проделана большая: перед матчем со «Спартаком» проводилось комплексное тестирование с привлечением всех сторон, всех служб. Есть пока еще над чем работать и до начала чемпионата будет проведено еще одно тестирование всего, что связано с энергообеспечением», — сказал на встрече с журналистами Игорь Чикризов.

Представители ресурсоснабжающих компаний отчитались на пресс-конференции, что сделали все, чтобы перенести и исключить ремонтные работы на сетях во время проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Плановых работ в этот период проходить не будет. Аварийные бригады будут работать в круглосуточном режиме.