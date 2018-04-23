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В Крюково прошли финалы Кубка по мини-футболу среди ветеранов 60 лет+ и 65 лет+
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В Крюково прошли финалы Кубка по мини-футболу среди ветеранов 60 лет+ и 65 лет+ 

Управа района Крюково 54 минуты назад
Фото: Управа района Крюково
21 апреля в спортивном зале ФОК «Рекорд», корпус 1637 А прошли финальные Кубковые игры по мини-футболу первенства ЗООВФ «Старая Гвардия» среди ветеранов 60 лет+ и 65 лет+.
В финале Кубка 60 лет + встречались команды Зеленоград и гости из г. Красногорск, команда Зоркий. Гости одержали победу со счётом 5-4.
В финале Кубка 65 лет + встречались команды Зеленоград и гости из г. Королёв, команда Орбита. Гости одержали победу со счётом 3-1.
Отчёт
о традиционном открытом первенстве по мини-футболу 2017-2018г.г.
ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и Московской области,
зона «Север-Запад», среди ветеранских команд 60 лет+, 65 лет+, 70 лет+.
Место проведения: спортзал ФОК «Рекорд», Зеленоград, Крюково, корп. 1637 А  Игровой день: суббота, воскресенье.
Участвовало в соревнованиях 12 команд, более 150 футболистов— ветеранов.
ВЕТЕРАНЫ — 60 лет + (VII-первенство)
Чемпионат
1. место Зоркий (г. Красногорск) — рук. Осипов А. В.
2. место Зеленоград (г. Зеленоград) — рук. Самойленко А. В.
3. место Алла-Л (г. Лобня) — рук. Мамкин А. А.
4. место Сенеж (г. Солнечногорск) — Соловьёв А. Д.
Победитель Кубка — ф/к Зоркий
Конкурс «Лучший бомбардир первенства»
1. Квиртия Валерий (Зоркий) —— 23 мяча
2. Ясюк Александр (Зоркий) —— 19 мячей
3. Московский Геннадий (Алла-Л) —— 11 мячей
Конкурс «Лучший вратарь первенства»
1. Бенидзе Гурген (Зоркий).
ВЕТЕРАНЫ — 65 лет + (IV-первенство)
Чемпионат
1. место Зеленоград (г. Зеленоград) — рук. Щёголев Г. В.
2. место Орбита (г. Королёв) –—— рук. Голубев В. В.
3. место Ангстрем (г. Зеленоград) –— рук. Зверев В. В.
4. место Звезда (МГУ) г. Москва — рук. Рудик А. Ф.
5. место Сенеж (г. Солнечногорск)— рук. Прилепин Н. И.
6. место Крюково (Зеленоград) — рук. Крючков Е. М.
Победитель Кубка — ф/к Орбита
Конкурс «Лучший бомбардир первенства»
1. Ясюк Александр (Зеленоград) —— 17 мячей
2. Никуленков Алексей (Звезда) —— 16 мячей
3. Варёнкин Юрий (Ангстрем) —— 14 мячей
Конкурс «Лучший вратарь первенства»
1. Евтюхин Вячеслав (Зеленоград).
ВЕТЕРАНЫ — 70 лет + (III-первенство)
Чемпионат
1. место Звезда (МГУ) г. Москва рук. Добрынин В. А.
2. место Крюково (г. Зеленоград) рук. Камкин А. Н.
Победитель Кубка — ф/к Звезда (МГУ, г. Москва)
Конкурс «Лучший бомбардир первенства»
1. Добрынин Владимир (Звезда) —— 9 мячей
2. Рудик Александр (Звезда) —— 7 мячей
3. Поликарпов Геннадий (Звезда) —— 6 мячей
Первенство ЗООВФ «Старая Гвардия» города Москвы и Московской области, зоны «Север-Запад» организовала и проводила федерация футбола города Зеленограда (Президент федерации Цыз А. В.) совместно с ГБУ «ФАВОРИТ» (Директор Сахнов М. А.) при активной поддержке АНО «СВЦ Комплекс „Рекорд“ (генеральный директор Невзоров В. В.).
Управа района Крюково: последние новости
14 апреля в ФОК «Рекорд» прошли игры Кубка по мини-футболу ЗООВФ «Старая Гвардия» На территории района Крюково с 2017 года активно функционирует клуб «Добрые соседи» Лёгкая атлетика. X – окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018»
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