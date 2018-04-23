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22 апреля в спортзале ГБУ «ФАВОРИТ» прошли финальные игры Кубка района Крюково по стритболу
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22 апреля в спортзале ГБУ «ФАВОРИТ» прошли финальные игры Кубка района Крюково по стритболу 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
Перед началом игр главный судья первенства района Крюково «Команда нашего двора» по стритболу, инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Дульнев А. В. наградил команды победителя и призёров данных соревнований.
Протокол первенства
б/к «Пупсики» (рук. Денисов Григорий) — 55 очков
б/к «Гуки» (рук. Караваев Евгений) — 52 очка
б/к «Фиксики» (рук. Ильвохин Артём) — 41 очко
б/к «Паркет» (рук. Исаев Александр) — 31 очко
б/к «Команда-13» (рук. Морозов Алексей) — 28 очков
б/к «Мамба» (рук. Елин Дмитрий) — 25 очков
б/к «Команда Ц» (рук. Петров Олег) — 17 очков
В играх на Кубок « во всех встречах уверенную победу одержала дружная
команда «Пупсики» (рук. Денисов Григорий).
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