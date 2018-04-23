22 апреля в спортзале ГБУ «ФАВОРИТ» прошли финальные игры Кубка района Крюково по стритболу

Перед началом игр главный судья первенства района Крюково «Команда нашего двора» по стритболу, инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Дульнев А. В. наградил команды победителя и призёров данных соревнований.

Протокол первенства

б/к «Пупсики» (рук. Денисов Григорий) — 55 очков

б/к «Гуки» (рук. Караваев Евгений) — 52 очка

б/к «Фиксики» (рук. Ильвохин Артём) — 41 очко

В играх на Кубок « во всех встречах уверенную победу одержала дружная

команда «Пупсики» (рук. Денисов Григорий).