Сбербанк поддержал российский этап чемпионата «ЕВРОБОТ» 

Завершился финал национального этапа международных робототехнических соревнований «ЕВРОБОТ», который при поддержке Сбербанка проходил 20-22 апреля в Донском государственном техническом университете в Ростове-на-Дону. Главная идея ЕВРОБОТ как инженерного конкурса состоит в том, чтобы создать полностью автономного робота, который самостоятельно найдет решение сложной задачи по манипуляции физическими объектами в условиях ограниченного времени (100 секунд) и противоборства с роботами, разработанными другими командами. В отличие от традиционных олимпиад, задача, которую поставили перед инженерами, участвующими в ЕВРОБОТ не имеет полного и точного решения — каждая команда находит собственное, уникальное решение этой сложнейшей задачи. Победители национальных этапов из десятков стран Европы и Азии соберутся на международный финал ЕВРОБОТ, который пройдет во Франции 10-12 мая этого года. В российском этапе ЕВРОБОТ в номинации EUROBOT OPEN (автономные роботы, участники до 30 лет) первое место заняла команда reSET (Москва, Skoltech), на второе место вышла команда setUP (Москва, Лаборатория робототехники Сбербанка), третье место — AIR LAB (Екатеринбург, Уральский федеральный университет). В номинации EUROBOT JUNIOR (телеуправляемые роботы, участники до 18 лет) победу одержала команда AlDragon (Москвы), второе место заняли Warriors (Москва), третье место осталось за «Автоматоном» (Калининград). Победители, занявшие первые и вторые места национального этапа отправятся на международный финал во Францию, где будут соревноваться с ведущими командами Европы. Поездка будет организована за счет благотворительной поддержки Сбербанка Национальному организационному комитету ЕВРОБОТ. «Сбербанк сегодня не просто финансово-кредитная организация, а высокотехнологичная современная компания, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — В IT-блоке банка работает около 12 тысяч человек, которые разрабатывают самые современные продукты финансового рынка. В августе прошлого года банк создал лабораторию робототехники. Уверен, у нее очень большое будущее. Сегодня мы видим здесь талантливых ребят разного возраста с горящими глазами, которые могут придумывать совершенно удивительные технологичные вещи. Таких ребят надо поддерживать. Безусловно, в России необходимо проводить собственные подобные соревнования, чтобы общими усилиями находить лучшие профессиональные кадры». По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова, банк сотрудничает с рядом вузов юга России по поддержке образовательных проектов, а также развития IT-стартапов. «Банк выступает не только спонсором, но и помогает авторам лучших идей воплотить их в жизнь, оказывая поддержку в продвижении молодых проектов среди собственных клиентов», — отметил Евгений Титов. EUROBOT («ЕВРОБОТ») — международные молодежные инженерные соревнования, которые являются неформальным рейтингом лучших технических университетов Европы. С 1998 года проходят ежегодно (с 2003 года их проводит Европейская Ассоциация EUROBOT). В чемпионате принимают участие более 450 команд из 30 стран мира. Команды-победители этих соревнований могут по праву считаться лучшими инженерными командами Европы. Россия участвует в международных соревнованиях с 2006 года. «Мне очень приятно видеть, как растет уровень российских команд на международных соревнованиях. Раньше было видно, что мы из абсолютно разных лиг, зарубежные команды опережали нас многократно. Соперники там и очень достойные из Германии, Франции, Италии, Китая. Сейчас уже такой разницы нет, у наших команд есть реальный шанс на победу на международном уровне», — отметил председатель попечительского совета НОК « ЕВРОБОТ» Андрей Бахметьев. В «ЕВРОБОТ» существуют две лиги: высшая, с возрастом участников от 18 до 30 лет, команды которой разрабатывают полностью автономных мобильных роботов, и юниорская, с возрастом участников от 7 до 18 лет, команды которой создают дистанционно управляемых роботов. Соревнования открыты для молодых людей со всего мира. Команды могут быть сформированы студентами, независимыми клубами или некоммерческими организациями, и состоять из двух или более человек. На форуме Skolkovo Robotics 24 апреля 2018 года команды — победители национального этапа ЕВРОБОТ проведут несколько дружеских демонстрационных матчей.