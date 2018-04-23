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Тренер по футболу из Мещанского района поучаствует в турнире в Турции
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Тренер по футболу из Мещанского района поучаствует в турнире в Турции 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Тренер Детского футбольного клуба «Триумф» Сергей Петухов поучаствует в Международном фестивале спорта и отдыха в Турции. Он пройдет с 29 апреля по 6 мая.
— Прошлой осенью я участвовал в этом турнире. Тогда наша команда выиграла, а я в финале забил победный гол, — поделился Сергей Петухов.
Он отметил, что на этом турнире соберется около тысячи футболистов трех возрастных групп. Формат игры: восемь полевых игроков и один вратарь. Команды поборются в двух таймах по 15 минут.
Матчи будут проходить каждый день с 9:00 до 14:00. Отметим, что все игры организуют на особых натуральных полях.
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