«Без мужчин могу дольше, чем без футбола». Эта девушка отметит чемпионство раздеванием

Женская команда красноярского «Енисея», участвующая в чемпионате России по футболу среди женщин, пообещала раздеться в случае победы в турнире. Завоевав золото, футболистки «Енисея» организуют эротическую фотосессию с кубком и медалями.

Одна из футболисток «Енисея» Эльвира Зиястинова рассказала Sport24, кому пришла идея отметить чемпионство раздеванием и что она выберет между сексом и футболом.

— Как оцените шансы на чемпионство, которого все очень ждут?

— Чемпионат только начался, поэтому шансы на чемпионство, думаю, имеют все. Я не хочу делать громких заявлений, но по сравнению с прошлым годом команда несколько изменилась — пришли новые игроки и тренер — поэтому рановато списывать нас со счетов. Что касается акций, то пока рано о чем-то говорить, нужно идти от игры к игре, а в конце сезона подведем итоги!

— Кто был инициатором акции?

— Ее придумал наш пресс-атташе Стас Меркис, так что его мы разденем и отфотографируем в первую очередь. Все понимают, что это делается для популяризации женского футбола, привлечения к нему внимания болельщиков, которого в нашей стране крайне мало.

— Все футболистки согласились сразу?

— Нельзя так уверенно смотреть вперед — нужно сначала выиграть чемпионат. В октябре вернемся к этому вопросу, когда сезон завершится.

— Без чего вы можете дольше — без футбола или без секса?

— Сложный вопрос… Пожалуй, без секса я смогу дольше.

— В автобиографии биатлонистка Габриэла Коукалова писала, что нижнее белье помешало ей выиграть золото на сочинской Олимпиаде. Мешает ли оно футболисткам?

— Нам белье не мешает. По крайней мере мне — точно нет, за других говорить не могу.