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Семья Пэрис Джексон беспокоится за ее жизнь
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Семья Пэрис Джексон беспокоится за ее жизнь 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Родственники Пэрис Джексон очень обеспокоены ее поведением. Дочь легендарного музыканта опубликовала в Instagram видео, на котором она идет по уступу небоскреба. В кадре Пэрис танцует на самом краю крыши. Естественно, близких это повергло в шок.
Такой поступок напомнил многим ситуацию в году, когда Майл Джексон держал своего сына за шею за перилами балкона шестого этажа гостиницы «Адлон». ;
«Но это хуже, потому что я все еще думаю, что Майкл контролировал ситуацию, и они были не так высоко, как Пэрис на этом видео», — сказал родственник в публикации.
«Все видели это видео, и хотя мы все знали, что она в порядке, наблюдать за этим было очень тяжело. Мы не показывали это Кэтрин и Джо Джексон, чтобы не ранить их», — сказал родственник.
Семья думает, что Пэрис движется к «серьезному кризису». Но самое страшное, что никто из родственников не предпринимает попытки, чтобы помочь девушке решить ее психологические проблемы. ;
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