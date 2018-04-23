Семья Пэрис Джексон беспокоится за ее жизнь

Родственники Пэрис Джексон очень обеспокоены ее поведением. Дочь легендарного музыканта опубликовала в Instagram видео, на котором она идет по уступу небоскреба. В кадре Пэрис танцует на самом краю крыши. Естественно, близких это повергло в шок.

Такой поступок напомнил многим ситуацию в году, когда Майл Джексон держал своего сына за шею за перилами балкона шестого этажа гостиницы «Адлон». ;

«Но это хуже, потому что я все еще думаю, что Майкл контролировал ситуацию, и они были не так высоко, как Пэрис на этом видео», — сказал родственник в публикации.

«Все видели это видео, и хотя мы все знали, что она в порядке, наблюдать за этим было очень тяжело. Мы не показывали это Кэтрин и Джо Джексон , чтобы не ранить их», — сказал родственник.

Семья думает, что Пэрис движется к «серьезному кризису». Но самое страшное, что никто из родственников не предпринимает попытки, чтобы помочь девушке решить ее психологические проблемы. ;