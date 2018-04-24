Павлюченко: думаю, «Спартак» всё же займёт второе место в РФПЛ

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мыслями о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги.

«Если брать весь чемпионат, то «Локомотив» — это, наверное, единственный клуб, который шёл ровно. И они достаточно хорошо сыграли со своими конкурентами — с «Зенитом» , «Спартаком». Сейчас у них две ничьи подряд, у игроков чувствуется нервозность, но я почему-то уверен в «Локомотиве». Всё-таки там не два-три очка отрыв, а больше, и у них ещё есть право на ошибку. Думаю, Юрий Палыч соберёт игроков, и «Локомотив» никому не отдаст чемпионство.

Несмотря на последние неудачи, всё-таки думаю, что «Спартак» займёт второе место в РФПЛ. По-другому я не могу ответить. То, что «Спартак» вылетел из Кубка, — это, конечно, трагедия для клуба. Я был на трибуне, видел, как болельщики поддерживали команду, как хотели победы. Но если быть честным, то «Спартак» провёл не очень яркую игру, хотя и владел преимуществом. Довели до серии пенальти, а это лотерея. Финал без «Спартака» — это, наверное, не тот финал», — сказал Павлюченко в эфире программы «Футбол России».