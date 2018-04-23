Московские спасатели обучат волонтеров ЧМ‑2018 оказанию первой помощи

Московские городские волонтеры чемпионата мира по футболу 2018 года смогут оказать первую помощь в случае экстренных ситуаций во время турнира благодаря обучению у профессиональных спасателей, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«24 апреля в «Пожарно-спасательном центре» департамента ГОЧСиПБ столицы профессиональные спасатели обучат тим-лидеров городских волонтеров ЧМ-2018 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях во время проведения массовых спортивных соревнований. Специалисты проведут тренинг на тему «Оказание первой помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью граждан», — говорится в сообщении.

Первая помощь отличается от первой медицинской тем, что не предполагает наличие профессиональной медицинской квалификации у человека, оказывающего помощь тому, кто в этом нуждается. Первую помощь должен уметь оказать каждый гражданин РФ — до того момента пока пострадавшему не придут на помощь медики.

Городские волонтеры узнают, каково быть настоящим спасателем, какие действия предпринять в случае угрозы жизни и здоровью, агрессивного поведения толпы, а также как оказать дополнительную психологическую поддержку при возникновении нестандартных ситуаций. За каждой группой городских волонтеров будет закреплен свой сотрудник нештатной медицинской службы «Пожарно-спасательного центра».

«Благодаря пожарно-спасательному центру города Москвы подготовлена программа по оказанию первой помощи. Мы рады, что город активно откликается на нашу просьбу помочь подготовить городских волонтеров. Несомненно, те навыки, которые сегодня получат ребята, помогут им справиться с любой неожиданной ситуацией. Наши городские волонтеры к предстоящему турниру готовы», — отметила директор ресурсного центра «Мосволонтнр» Ирина Швец

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».