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Активисты партии «Единая Россия» района Проспект Вернадского приняли участие в весеннем субботнике
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Активисты партии «Единая Россия» района Проспект Вернадского приняли участие в весеннем субботнике 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
21 апреля на территории парка «Удальцовские пруды» актив партии «Единая Россия» района Проспект Вернадского совместно с управой района, членами местного политсовета приняли участие в уже ставшем традиционным весеннем субботнике.
Участники субботника привели в надлежащее состояние территорию отдыха парка «Удальцовские пруды», прилегающие территории к нему, зеленые зоны, выполнили работы по уборке после зимнего периода бытового мусора, листвы и веток.
Единороссы собирали прошлогоднюю листву, складывали ее в контейнеры. Как рассказал член Регионального политсовета партии Яна Капитонова, это стало доброй традицией.
«Партийцы каждый год участвуют в субботниках, привлекают активных жителей района. Таким образом, пытаются приучить население, молодежь к чистоте и любви к своему району. Сегодня активистов партии пришло довольно много. Это значит, что современному поколению не все равно на природу вокруг себя», — поделился руководитель местного отделения Партии «Единая Россия» Сергей Симониан.
«Сегодняшний субботник — это не только уборка территории, но и очистка парков, озер, которые находятся вблизи наших домов, и мы обязаны содержать их в чистоте», — рассказала секретарь местного отделения Иван Малышев.
"В районе сегодня участники субботника потрудились хорошо, но на этом их движение в пользу экологии не закончится, партийцы обязательно примут участие в общегородском субботнике", — поделился планами молодой партиец района Сабрина Жамаль-Эддин.
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