На ГТРК «Калининград» готовятся к записи «Умники и умницы Калининградской области» 

В эти минуты в главном павильоне ГТРК «Калининград» заканчиваются приготовления к записи телепередачи «Умники и умницы Калининградской области». Региональная гуманитарная олимпиада проводится во второй раз. Победитель прошлого года стал призером федеральной телевикторины «Умницы и умники».
В этом году по результатам творческого эссе и очного собеседования были отобраны 9 финалистов, а также 30 «теоретиков». Тема финальной игры «Знаменитые россияне в истории региона». Десятиклассники примут участие в конкурсах «Пролог», «Агон», «Эпилог» и «Суперфинал». В записи программы примут участие губернатор Антон Алиханов и бессменный ведущий телевикторины Юрий Вяземский.