На ГТРК «Калининград» готовятся к записи «Умники и умницы Калининградской области»

В эти минуты в главном павильоне ГТРК «Калининград» заканчиваются приготовления к записи телепередачи «Умники и умницы Калининградской области». Региональная гуманитарная олимпиада проводится во второй раз. Победитель прошлого года стал призером федеральной телевикторины «Умницы и умники».