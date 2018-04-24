Виктор Альварес: Дзюба доказал всем, что он в полном порядке 

«Слава богу, что за участие Дзюбы было заплачено, ведь он забил мяч, который принес нам ничью.
Артем — очень важный игрок команды, и здорово, что ему позволили сыграть. Думаю, всем нам нравится встречаться с бывшими командами хотя бы потому, что это возможность увидеться с экс-одноклубниками.
Не знаю, играет ли здесь роль желание отомстить не оценившему тебя клубу, но на фоне бывших товарищей ты точно хочешь показать, что находишься в полном порядке. Это удалось сделать и Дзюбе — он отлично проявил себя в матче с »Зенитом», — приводит слова Альвареса «Газета.Ru».