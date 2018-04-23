«Между нами тает лед» — так назвали забег по набережной Камы. Рассказываем, как принять участие

В конце апреля на пермской набережной состоится общегородской забег «Между нами тает лед». Предусмотрено три дистанции: 2, 1 километр и 500 метров.

Соревнования пройдут 29 апреля. А накануне, 28 апреля, в Центре городской культуры (улица Пушкина, 15) пройдут лекции (0+) с экспертами города, которые расскажут, как бегать с пользой и удовольствием. В 18:00 тренер-преподаватель высшей категории, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Владимир Епанов проведет лекцию «Периоды подготовки бегунов, планирование стартов».

В 18:30 врач по спортивной медицине и лечебной физкультуре, кандидат медицинских наук Павел Чайников прочтет лекцию «ЧСС, лактат и выносливость спортсмена».

— В 19:00 врач общей практики Кирилл Копыльцов расскажет о рационе питания при тренировках на выносливость и силу, а в 19:30 марафонец Наталья Балашова посоветует, в чем бежать и как сделать правильный выбор экипировки и кроссовок, — рассказали организаторы соревнований.

В этот же день в Центре городской культуры с 15:00 до 20:00 пройдет выдача стартовых пакетов на забег. Также получить стартовый пакет можно будет 29 апреля с 08:00 в Интеллектуальном кафе на набережной, в 10:45 состоится общая разминка для участников соревнований. В 11:00 пройдет старт забега на 500 м, в 11:30 — старт забега на 1 км и 2 км, в 13:00 запланировано награждение победителей. Зарегистрироваться можно по ссылке. Стоимость участие от 200 до 400 рублей.

Осенью в Перми запланирован второй международный марафон. Медаль, которую получит каждый участник, уже презентовали — в этот раз на ней изображен медведь.