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«Ростелеком» провел в Самаре первый юношеский турнир года по стритболу
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«Ростелеком» провел в Самаре первый юношеский турнир года по стритболу 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Формат состязаний 3×3 или стритбол (англ. streetball — уличный баскетбол) был выбран не случайно. Демократичная версия командной игры набирает все большую популярность во всем мире и включена в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом рассказал: «Современные гаджеты не должны заменять физическую активность и игры на свежем воздухе. А потому у нашей компании много программ для продвижения здорового образа жизни среди детей и молодежи. Участниками спортивных мероприятий с „Ростелекомом“ стали тысячи юных жителей Самарской области. Увлечение спортом, физической культурой закаляет их характер, помогает преодолевать любые трудности и строить свое будущее таким, каким им хочется его видеть».
В стритболе каждая из команд состоит из трех основных игроков и одного запасного. Матч длится 8 минут или до того момента, пока одна из команд не наберет 16 очков. Игры проводятся на площадке с одной корзиной. В рамках турнира организаторы разделили участников на две возрастные группы. Каждая играла на своей половине поля. Жаркая борьба шла до последних секунд. Не подвели и болельщики, которые активно поддерживали свои команды.
Кубок «Ростелекома» среди юношей 2005–2006 годов рождения завоевала команда спортивной школы олимпийского резерва № 13 из Самары. Вторыми стали ребята из самарского «Космоса». Третье место досталось команде баскетбольного клуба «Самара-2005». Лучшим игроком турнира в этой возрастной категории признан Илья Зайцев.
Обладателями кубка «Ростелекома» среди юношей 2007 года рождения стала команда «Бизоны» (СШОР № 13, Самара). Серебро у новокуйбышевского «Олимпа-1», бронза — у «Самары-1». Лучшим игроком признан Александр Шендеров.
Победители турнира получили кубки и золотые медали, обладатели второго и третьего места — серебряные и бронзовые комплекты наград.
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