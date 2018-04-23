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«Алроса» стала спонсором ЧМ-2018
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«Алроса» стала спонсором ЧМ-2018
Rambler News Service
1 час назад
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Российская алмазодобывающая компания «Алроса»
заключила с Международной федерацией футбола (ФИФА) контракт на региональное спонсорство Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба организации.
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