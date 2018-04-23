Шотландца оштрафовали на 800 фунтов за поднявшего не ту лапу мопса

Суд предписал жителю Шотландии выплатить штраф в размере 800 фунтов стерлингов (примерно $1100) за то, что он обучил мопса нацистскому приветствию, сообщает газета The Telegraph

По данным издания, 30-летний Марк Мичан, который проживает в шотландском городе Котбридж, снял, как его мопс по кличке Будда поднимает лапу в ответ на определенные выражения, которые ассоциируются с нацистским приветствием. В апреле 2016 года Мичан под псевдонимом «Граф Дракула» выложил видео на Youtube. Этот ролик был просмотрен более трех млн раз.

The Telegraph сообщает, что на мужчину пожаловались и полиция арестовала подозреваемого. Его обвинили в преступлении на почве нетерпимости. Мичан не признал свою вину и заявил, что снял видео, чтобы позлить свою подругу.

Судья Шериф Дерек О'Каролл суда города Эйрдри посчитал, что Мичан виновен в том, что опубликованное видео носит «антисемитский и расистский характер».