Деньги печатали на ксероксе. О чем писал региональный «АиФ» 25 лет назад

История южноуральского приложения « АиФ » началась в 1993 году. В № 22 самого популярного российского еженедельника впервые появилась газетная «шапка»: региональное рекламно-информационное приложение «Аргументы и факты-Челябинск № 5».

До пятого выпуска отдельного заголовка для местного «АиФ» не было, а на челябинских страницах публиковалась реклама.

«Порог выживаемости»

Приложение начиналось со скромных трех (иногда — четырех) полос: актуальные статьи плюс рекламные объявления. Выпуском регионального «АиФ» занималась известная в то время в Челябинске рекламная фирма «Труиз».

Что касается журналистских материалов челябинского приложения, то уже тогда обозначились основные темы, которым «АиФ» остается верным и по сей день. Это внимание к социальным проблемам, касающимся каждого конкретного человека; освещение текущих событий, происходящих в регионе; ответы на самые различные вопросы, интересующие читателей.

Давайте обратимся к региональным выпускам «АиФ» 1993 года. Газеты четвертьвековой давности интересны тем, что сами они стали настоящим историческим документом и могут многое рассказать нам о бурном времени начала 1990-х годов.

В том номере, о котором сказано выше, главная статья называется «Не до жиру». Рассказывается в ней о том, что специально для «АиФ» инженер-программист рассчитал стоимость челябинской потребительской корзины, которая обеспечивает «порог выживаемости» (прожиточный минимум) для жителей Челябинска. В расчет брались цены на продукты, сложившиеся в магазинах и на рынках к концу мая. Получалось, что для взрослого человека, чтобы просто физически выжить, надо покупать продуктов на 11837 рублей в месяц, для ребенка — на 10264 рубля.

Гардероб модницы 90-х На фоне тогдашнего непростого экономического положения появились и новые разновидности экономических преступлений. Вообще, криминальная тематика занимает достаточно много места на газетных полосах в 1993 году. Например, в том же № 5 есть заметка о совсем нерядовой краже: «Воры, забравшиеся на склад автомеханического завода, украли комплекс числового программного управления »Сименс» для станка стоимость 30 млн рублей».

Или в августовском номере рассказывается о фальшивомонетчиках, которые печатают деньги на цветном ксероксе. «Растет количество фальшивых денег, особенно часто подделывают 10-тысячные и 50-тысячные купюры, — говорится в статье. — Только в январе у четырех разоблаченных преступных групп сотрудники по борьбе с организованной преступностью при УВД области изъяли фальшивых купюр на сумму 58 млн рублей. Выполнены они на цветных ксероксах импортного производства и очень похожи на настоящие».

Далее читателям даются конкретные советы, как отличить фальшивке деньги от настоящих: «У фальшивок отсутствует водяной знак на белом поле, цвета на купюрах темнее и глуше, границы цветовых переходов размыты».

Хоть 1990-е годы теперь и принято называть «лихими», но ничто человеческое им не было чуждо. В «АиФе» того времени много статей для женщин: о моде, о том, как ухаживать за собой, как хорошо выглядеть, и т.д. Например, в статье «Быть неотразимой» искусствовед Челябинского дома моделей Н. Дедкова говорит о том, что современные модные тенденции кажутся ей безвкусными: «Молодые люди щеголяют в офисах в дорогих, но все-таки СПОРТИВНЫХ (так в оригинале) костюмах, а девушки любыми средствами набивают свой гардероб униформой: кожанка, пуховик, норковая шапка, свитер из ангорки».

И далее: «Для того чтобы быть неотразимой, женщина должна вырабатывать свой неповторимый индивидуальный стиль» — и сегодня звучит вполне современно.

Что случилось на шахте?

Естественно, газета откликалась на все резонансные события, происходящие в регионе. В октябре 1993 года «АиФ» писали о страшной аварии, случившейся в Копейске на шахте «Центральная». В статье под заголовком «Спасательные работы продолжаются, но надежды уже нет» читаем: «Уже целую неделю продолжаются спасательные работы на копейской шахте „Центральная“. Трагедия там случилась 7 октября, когда произошло возгорание в контейнерном штреке лавы. В результате аварии погибли 22 человека — шахтеры и горноспасатели, которые спустились в шахту, чтобы прийти на помощь. Председатель государственной комиссии по ликвидации последствий аварии был вынужден сообщить родным и близким тех, кто оказался в эпицентре пожаров и взрывов, что надежды на спасение нет».

Сегодня это может показаться странным, но уже тогда, в конце 1993 года, эксперты отмечали положительные тенденции в эконмическом развитии страны — по сравнению с недавним прошлым.

В статье «Еще раз о нашем уровне жизни» читаем: «Все хорошо помнят, чем был декабрь 1991 года: тотальный дефицит всего и вся, когда десятки миллионов людей стояли в многочасовых очередях без всякой надежды купить самое необходимое. Когда страна была посажена на карточки и талоны и оказалась на грани голода. Нынешний потребительский рынок сбалансирован, об этом говорит рост продаж товаров на душу населения». Затем приводятся статистические данные об уровне доходов населения: «Денежные доходы в мае 1993 года в уральском регионе 21501 руб. (в месяц), в Москве — 23520 руб.».