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Олимпийские легенды встретились сегодня с вологодскими школьниками
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Олимпийские легенды встретились сегодня с вологодскими школьниками 

Вологда.рф 50 минут назад
Фото: Вологда.рф
Вологда вошла в число городов благотворительной межрегиональной программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России». Шесть ветеранов олимпийских игр приехали в областную столицу, чтобы встретиться с вологодскими школьниками и студентами. В разговоре о спорте, мотивации и Олимпиадах разных лет участвовали две сотни юных вологжан.
Встречи сегодня прошли в школах № 14, № 41, Вологодском строительном колледже и Детско-юношеской спортивной школе боевых искусств. Десятки школьников и студентов узнали о жизни легенд советского спорта и лично пообщались с призерами и чемпионами Олимпийских игр разных лет.
В состав делегации вошли Нина Смолеева, Лариса Беркова, Николай Томин, Александр Краснов, Борис Мельников, Сергей Ольшанский и руководитель благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России» Наталья Боярская. В рамках проекта олимпийские легенды уже посетили четыре города: Ярославль, Рыбинск, Череповец и Вологду. Областная столица впечатлила олимпийцев самобытностью, архитектурой. Особенно отметили члены делегации вологодских детей с серьезной спортивной подготовкой.
«Наша основная задача во встречах — вовлечение детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом. Многие ребята, уже занимаясь спортом, не очень понимают, зачем он нужен. Мы рассказываем, для чего нужен спорт: это будущее России, это здоровье. Наша задача зажечь спортивный огонек в сердцах детей», — отметила двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР, волейболистка Нина Смолеева.
Добавим, благотворительная программа «Олимпийские легенды детям и молодежи России» создана четыре года назад. Проект поддерживается Благотворительным фондом Геннадия и Елены Тимченко. За это время спортсмены прошли 45 регионов страны — от Южно-Сахалинска до Калининграда. Вологда стала 225 городом большого тура.
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