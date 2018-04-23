Олимпийские легенды встретились сегодня с вологодскими школьниками

Вологда вошла в число городов благотворительной межрегиональной программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России». Шесть ветеранов олимпийских игр приехали в областную столицу, чтобы встретиться с вологодскими школьниками и студентами. В разговоре о спорте, мотивации и Олимпиадах разных лет участвовали две сотни юных вологжан.

Встречи сегодня прошли в школах № 14, № 41, Вологодском строительном колледже и Детско-юношеской спортивной школе боевых искусств. Десятки школьников и студентов узнали о жизни легенд советского спорта и лично пообщались с призерами и чемпионами Олимпийских игр разных лет.

В состав делегации вошли Нина Смолеева, Лариса Беркова, Николай Томин, Александр Краснов Борис Мельников , Сергей Ольшанский и руководитель благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России» Наталья Боярская . В рамках проекта олимпийские легенды уже посетили четыре города: Ярославль, Рыбинск, Череповец и Вологду. Областная столица впечатлила олимпийцев самобытностью, архитектурой. Особенно отметили члены делегации вологодских детей с серьезной спортивной подготовкой.

«Наша основная задача во встречах — вовлечение детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом. Многие ребята, уже занимаясь спортом, не очень понимают, зачем он нужен. Мы рассказываем, для чего нужен спорт: это будущее России, это здоровье. Наша задача зажечь спортивный огонек в сердцах детей», — отметила двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР, волейболистка Нина Смолеева.