Дмитрий Симонов — единственный российский легионер в Албании

Российский защитник Дмитрий Симонов сменил один албанский футбольный клуб на другой и дал эксклюзивное интервью порталу Евро-футбол.ру

— Дмитрий, хотели у вас уточнить, состоялся ли ваш переход?

— Да. Наконец-то все улажено. Пришлось остаться в первой албанской лиге (Дмитрий ранее играл в ней за футбольный клуб «Кораби» — прим. редакции). Подписал контракт до лета с футбольным клубом «Буррели» и уже за них играю. Были варианты в высшей лиги, но там мне не гарантировали игровую практику, да и финансовые условия тут мне предложили хорошие. Я принял решение подписать контракт с «Буррели», которые являются соседями с моим бывшим клубом «Кораби». В команду пришли спонсоры, которые поставили задачу — сохранение места в первой лиге. Плюс туда ушел тренер моего бывшего клуба и он был инициатором моего приглашения. Правда, мы долго с ним не проработали, так как его пригласили в футбольный клуб «Камза», который представляет высший дивизион. Он там, а я до мая тут.

— То есть тренер позвал вас и перешел в «вышку»?

— Так и есть. Поработали вместе и вот буквально пару дней назад он нас покинул. Его зовут Юлиан Ахматай — он считается самым перспективным молодым албанским тренером. Запомните это имя. Он хорошо сам играл в высшем дивизионе Албании и у него интересные современные тренерские идеи. Когда он объявил об уходе в клуб высшего дивизиона, все его поняли, так как ему надо развиваться дальше.

— У болельщиков «Кораби» и «Буррели» не лучшие взаимоотношения. Как болельщики из Пешкопии восприняли ваш переход к заклятым врагам?

— Ну, конечно, не обрадовались. Забавно, что «Буррели», как и «Кораби» живёт и тренируется в Тиране — столице Албании, и только на домашние матчи ездит в свой город Буррели. А в Тиране у нас даже тренировочные поля рядом. Я даже в той же квартире жить остался, в которой жил, когда играл за «Кораби».

— В последнем туре «Буррели» как раз встречалась с «Кораби» в гостях. Как вас встретили фанаты хозяев поля?

— Я не ездил на эту игру, так как получил небольшую травму в предыдущей игре.

— Вы общаетесь со своими бывшими партнерами по «Кораби»?

— Да, конечно. Тренируемся рядом. А с теми с кем сдружился, все также можем пойти в ресторан.

— Вместе с вами в Албании играл Хасан Хацуков , как у него дела?

— Хасан подписал контракт с клубом высшего дивизиона Албании «Люшня». Приехал в этот город, но что-то пошло не так. Тренер перед ним извинился и сказал, что они не могут его подписать, что он-то тренер за, но не от него все зависит и пожелал удачи. Непонятная ситуация. Хасану надо было что-то делать, трансферное окно закрывалось. У него возник вариант в первом дивизион с командой «Бюлис», он подписал с ними контракт, но недавно он расторг с ними контракт по обоюдному согласию. Клуб не выполнял взятые на себя обязательства. Плюс он шел под одного тренера, которого убрали. В итоге Хасан вернулся в Россию.

— Мы не нашли ни официального сайта клуба, ни соцсетей.

— Действительно, насколько я знаю, клуб раньше не занимался развитием своих интернет площадок, как другие команды. Сейчас после прихода спонсоров и нового вектора в развитии клуба, я думаю будут развивать. Ведь тут играли только свои местные воспитанники.

— Вы единственный легионер в команде?

— Да. Я — единственный легионер футбольного клуба «Буррели».