У жителя Подольска украли авто почти за 2 млн руб

Уголовное дело возбудили в подмосковном Подольске по факту кражи автомобиля стоимостью около 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть полиции обратился мужчина с заявлением о том, что от его дома на улице Московской в поселке Быково городского округа Подольск неизвестный угнал автомобиль Toyota RAV4 2015 года выпуска», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, сто сумма ущерба составляет 1,95 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.