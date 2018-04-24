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У жителя Подольска украли авто почти за 2 млн руб
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У жителя Подольска украли авто почти за 2 млн руб 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело возбудили в подмосковном Подольске по факту кражи автомобиля стоимостью около 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В дежурную часть полиции обратился мужчина с заявлением о том, что от его дома на улице Московской в поселке Быково городского округа Подольск неизвестный угнал автомобиль Toyota RAV4 2015 года выпуска», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, сто сумма ущерба составляет 1,95 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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