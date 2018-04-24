Ещё
«Ночные волки» считают возможными провокации во время мотопробега «Дороги Победы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ночные волки» считают возможными провокации во время мотопробега «Дороги Победы» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Байкеры международного мотоклуба «Ночные волки» считают возможными провокации во время движения мотопробега «Дороги Победы — на Берлин 2018» по территории европейских стран. Об этом сообщил во вторник журналистам в Ставрополе лидер мотоклуба Александр Залдостанов (Хирург).
В 2015 и 2016 годах у российских байкеров возникали трудности на пути к Берлину в странах Евросоюза. В 2017 году одного из участников мотопробега задержали в Польше.
"В этом году нас ждут новые трудности, это 100%. То, что они придумают что-то изощреннее, чем прямой запрет [на въезд в некоторые страны] — это факт. Скорее всего, будут дискредитировать, выпускать фильмы и т. д. Я уверен, что мы столкнемся с проблемами в этом году, потому что растет популярность акции и количество людей, которые присоединяются", — сказал он.
Мотопробег «Ночных волков» стартует в среду из Ставрополя, планируется, что на некоторых этапах колонна мотоциклистов достигнет нескольких тысяч. «Количество будет все время варьироваться, оно не будет однородным. На старте, я думаю, будет не менее 50 мотоциклов, понятно, что к финалу это будет уже многотысячная колонна, все предыдущие годы это подтверждалось. В этом году активность, с которой европейцы хотят нас поддержать, особенно ярка», — отметил Залдостанов.
Мотопробег «Дороги Победы» проходит в четвертый раз, байкеры намерены вновь повторить путь советских солдат до Берлина, проделанный во время Великой Отечественной войны. Перед выходом на маршрут в Ставрополе «Ночные волки» возложили цветы к мемориалу «Вечная Слава», посетили храм и исторический парк «Россия — моя история».
ТАСС: последние новости
УЕФА отстранил "Панатинаикос" от участия в еврокубках на один сезон Количество выданных паспортов болельщика ЧМ-2018 достигло полумиллиона Российские хоккеисты проиграли шведам в первом матче Воробьева
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова покинула элиту9
Как выглядит победившая всех гимнастка13
У сборной впервые за много лет появились проблемы17
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение