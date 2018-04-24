«Ночные волки» считают возможными провокации во время мотопробега «Дороги Победы»

СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля. / ТАСС /. Байкеры международного мотоклуба «Ночные волки» считают возможными провокации во время движения мотопробега «Дороги Победы — на Берлин 2018» по территории европейских стран. Об этом сообщил во вторник журналистам в Ставрополе лидер мотоклуба Александр Залдостанов (Хирург).

В 2015 и 2016 годах у российских байкеров возникали трудности на пути к Берлину в странах Евросоюза . В 2017 году одного из участников мотопробега задержали в Польше.

"В этом году нас ждут новые трудности, это 100%. То, что они придумают что-то изощреннее, чем прямой запрет [на въезд в некоторые страны] — это факт. Скорее всего, будут дискредитировать, выпускать фильмы и т. д. Я уверен, что мы столкнемся с проблемами в этом году, потому что растет популярность акции и количество людей, которые присоединяются", — сказал он.

Мотопробег «Ночных волков» стартует в среду из Ставрополя, планируется, что на некоторых этапах колонна мотоциклистов достигнет нескольких тысяч. «Количество будет все время варьироваться, оно не будет однородным. На старте, я думаю, будет не менее 50 мотоциклов, понятно, что к финалу это будет уже многотысячная колонна, все предыдущие годы это подтверждалось. В этом году активность, с которой европейцы хотят нас поддержать, особенно ярка», — отметил Залдостанов.

Мотопробег «Дороги Победы» проходит в четвертый раз, байкеры намерены вновь повторить путь советских солдат до Берлина, проделанный во время Великой Отечественной войны. Перед выходом на маршрут в Ставрополе «Ночные волки» возложили цветы к мемориалу «Вечная Слава», посетили храм и исторический парк «Россия — моя история».