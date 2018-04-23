В Госдуме появится рабочая группа по решению проблем проектов государственно-частного партнёрства

Рабочую группу возглавят Ольга Епифанова и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов

«По итогам выездного заседания Совета Госдумы в посёлке Саббета предлагаю поддержать предложение Ольги Епифановой и принять решение о создании Рабочей группы по решению проблем проектов государственно-частного партнёрства на примере реализации проекта «Ямал СПГ». Возглавят рабочую группу Ольга Епифанова и Сергей Неверов», — сообщил Вячеслав Володин.