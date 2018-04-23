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В Госдуме появится рабочая группа по решению проблем проектов государственно-частного партнёрства
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В Госдуме появится рабочая группа по решению проблем проектов государственно-частного партнёрства 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение зампредседателя палаты Ольги Епифановой о создании Рабочей группы по решению проблем проектов государственного-частного партнёрства по приоритетным направлениям на примере проекта «Ямал СПГ».
Рабочую группу возглавят Ольга Епифанова и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
«По итогам выездного заседания Совета Госдумы в посёлке Саббета предлагаю поддержать предложение Ольги Епифановой и принять решение о создании Рабочей группы по решению проблем проектов государственно-частного партнёрства на примере реализации проекта «Ямал СПГ». Возглавят рабочую группу Ольга Епифанова и Сергей Неверов», — сообщил Вячеслав Володин.
Кроме того, в рабочую группу войдут председатели профильных думских комитетов — Владимир Бурматов (Комитет по экологии), Сергей Жигарев (Комитет по экономической политике), Евгений Москвичёв (Комитет по транспорту), Николай Николаев (Комитет по природным ресурсам), Николай Харитонов (Комитет по региональной политике), Павел Завальный (Комитет по энергетике).
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