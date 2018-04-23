Фотодокументы из Архивного фонда столицы представлены на выставке в Лиме (Перу) 

Экспозиция, основанная на фотоматериалах из Архивного фонда столицы, размещена на центральных улицах Лимы. Фотографии XX — начала XXI вв. расскажут о становлении и развитии различных видов спорта, организации спортивных обществ и строительстве спортивных сооружений в Москве. На снимках Бориса Игнатовича, Александра Устинова, Леонида Доренского и других известных фотографов запечатлены участники парада физкультурников 1930 года, IV Спартакиада народов СССР, XXII летние Олимпийские игры, спортивные праздники и церемонии награждений. Среди заслуженных мастеров спорта — фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев, гимнаст Юрий Титов, футболист Борис Казаков и др.
В рамках культурной программы Дней Москвы на улицах Лимы также состоятся праздничные концерты, выступления и спортивные соревнования. Дни культуры Москвы пройдут в Лиме и Мехико с 23 по 28 апреля.