Фотодокументы из Архивного фонда столицы представлены на выставке в Лиме (Перу)

В рамках культурной программы Дней Москвы на улицах Лимы также состоятся праздничные концерты, выступления и спортивные соревнования. Дни культуры Москвы пройдут в Лиме и Мехико с 23 по 28 апреля.