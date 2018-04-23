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Игнатьев: «Игроки „Локомотива“ думают, что если допустят ошибку, то могут лишиться всего»
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Игнатьев: «Игроки „Локомотива“ думают, что если допустят ошибку, то могут лишиться всего» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев поделился мнением о том, смогут ли «железнодорожники» удержать лидерство в чемпионате России. В разговоре с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Юлией Григорьевской он отметил, что лидер в последних матче перестал забивать со стандартов, потому что их мало назначают.
— Второй матч подряд «Локомотив» не может забить и теряет очки. Почему не получается забивать?
— Вижу здесь несколько проблем. Во-первых, эти соперники, которых не получилось обыграть, показывают многим командам пример того, как нужно бороться за очки, как использовать свой потенциал. И «Ахмат», и «Уфа» делали все возможное, чтобы украсить наш чемпионат. Кроме того, середняки сейчас явно подтянулись, и российский футбол прогрессирует именно за счет этих клубов. А что касается «Локомотива», здесь нужно говорить о психологии. «Железнодорожники» чувствуют дыхание конкурентов за спиной, и на них идет давление, которое выливается в неуверенность в своих силах, боязнь проиграть матч. Поэтому у них немногое получается в атакующих действиях. Кроме того, я бы обратил внимание на то, что при большой обойме футболистов нет равноценной замены. Игроков тринадцать несут на своих плечах весь груз ответственности. Юрию Сёмину очень сложно проводить ротацию, и ребятам тяжело даются физические и психологические нагрузки. Отсутствие конкуренции на местах тоже может сказываться. Когда человек знает, что гарантированно выйдет на поле в следующем матче, то о подвигах речи не идет. «Локомотив» не пропускает, имеет территориальное преимущество, много комбинирует в середине поля, а вот когда надо вырывать эпизоды, проявлять огромное желание бороться за очки, команде чего-то не хватает.
— Может быть, они дрогнули?
— Нет, просто не чувствуют психологической уверенности. Находясь в той ситуации, которую мы видим, футболисты играют, как будто с парашютом, боясь разбиться. Думают, что если допустят ошибку, то могут лишиться всего. А ничейный результат — это тоже результат. Такое мышление бывает у команд, которые борются за выживание или первую строчку в турнирной таблице. Но я уверен, что «железнодорожники» поправят эту ситуацию в ближайших матчах с «Краснодаром» и "Зенитом".
— Уже в следующее воскресенье "Спартак" может сократить отставание до одного очка. Если это произойдет, станет ли ударом для «Локомотива» перед матчем с «Краснодаром»?
— Мне кажется, наоборот, футболисты «Локомотива», потеряв то преимущество, которое у них сейчас есть, будут делать все возможное, чтобы выправить ситуацию, и достанут дополнительные ресурсы. Поскольку ситуация значительно ухудшится.
— Считаете, что «Спартак» — главный конкурент «Локомотива» на данный момент? В команде Массимо Карреры сейчас не все в порядке с психологией. В отличие от ЦСКА, например.
— Все-таки «Спартак» ближе к тому, чтобы догнать «Локомотив», несмотря на то, что пошла критика в адрес игроков. Не понимаю, за что можно критиковать, например, Дениса Глушакова, которого недавно носили на руках? Главное, что у «красно-белых» сильная атака. Если нападение сыграет так, как может, на пределе умения, тогда у спартаковцев больше шансов, чем у «армейцев».
— Почти все свои мячи «Локомотив» на этом отрезке чемпионата забивал со стандартов, и как только они перестали получаться — голы пропали. Такая стандартозависимость — серьезный минус для команды, претендующей на золото?
— Футбол строится из многих составляющих: как команда играет в целом, и как себя проявляют отдельные футболисты. Потом уже надо смотреть, как команда исполняет стандарты. Если получается, как у «Локомотива» — это говорит о том, что футболисты много и успешно работают в данном направлении. Другое дело, что в последних матчах лидеру недостает моментов, например, таких, которые мы видели в игре с «Динамо». Сейчас команда не добирается до таких точек, чтобы такое пробивать. Но это грозное оружие в арсенале «железнодорожников».
— Но в последнее время они его утратили — голов со стандартов нет.
— Они утратили не в исполнении, а в количестве назначаемых штрафных. В двух ничейный матчах их было меньше. Поэтому Миранчуку и Фернандешу было труднее проявить свое мастерство.
— У «Локомотива» нет опыта борьбы за золотые медали. Насколько это важный фактор?
— Нет такой зависимости. И вообще, к этому нельзя привыкнуть. Победный привкус можно только потерять. Скорее менеджмент к этому адаптируется. Знает, кого и как готовить, кого приглашать в команду и на каких условиях. Очень редко бывает в нашем футболе, чтобы кто-то выигрывал титулы на опыте борьбы.
— Не упустит ли «Локомотив» чемпионство, как в 2005 году с Леонидом Кучуком?
— Трудно сказать. Думаю, никто не ответит на этот вопрос. В команде очень хотят выиграть золото. Но и соперники желают того же. Ни у кого нет наработок, как сделать так, чтобы не упустить чемпионство.
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