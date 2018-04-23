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КВНшики рассмешат салехардцев весенними шутками
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КВНшики рассмешат салехардцев весенними шутками 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Культурно-деловом центре Салехарда 4 мая состоится четвертьфинал Региональной Арктической лиги Международного союза КВН, — сообщает окружной молодежный центр.
В игре примут участие ямальские команды «Октябрьск» из Ноябрьска, «На хайпе» из Надымского района и сборная Ямала «Север». Их оппонентами выступят «Факультет свободных искусств» из Санкт-Петербурга, «Юра, прости» из Севастополя, «Туапсе тоже курорт» из Туапсе и «Как все, УГНТУ» из Уфы. Лучшие сыграют в 1/2 финала, которая пройдет в Салехарде в октябре этого года.
Перед тем как выйти на большую сцену, в течение трёх дней в молодежно-развлекательном комплексе «Полярис» пройдет редактура выступлений команд. Участники доведут шутки до совершенства. По традиции ведущим игры будет полуфиналист Высшей лиги КВН, автор и актёр команды КВН «Вятка» Руслан Шишкин.
Редакторы игры, по совместительству игроки Высшей лиги КВН — Родион Коков и Михаил Масленников. Учредители и организаторы РеАЛа — департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО и окружной молодёжный центр.
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