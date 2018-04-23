Глава Европейской легкоатлетической ассоциации Хансен готов баллотироваться на второй срок

ТАСС , 23 апреля. Норвежец Свейн Арне Хансен собирается вновь баллотироваться на пост президента Европейской легкоатлетической ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

До конца июня Хансен посетит 50 из 51 членов ассоциации с целью проинформировать их о своих достижениях во время первого срока пребывания на посту президента ассоциации.

"Первые три года прошли быстро, но во время моего пребывания на посту президента я больше всего горжусь организационными изменениями, работой сотрудников офиса и стремлением к изменениям и инновациям. Сейчас я хочу увидеть культурный сдвиг в спорте. Если члены ассоциации захотят меня оставить, я буду счастлив баллотироваться на второй президентский срок", — сказал Хансен.

Выборы главы Европейской легкоатлетической ассоциации пройдут в апреле 2019 года. Срок полномочий нового президента организации составит четыре года. Хансен в 2015 году сменил на посту главы ассоциации швейцарца Хансйорга Вирца, который руководил организацией в течение 16 лет.